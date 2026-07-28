Roma est, Caliste accusa il Governo: «sulla sicurezza è un fallimento»

Un grido d’allarme duro e perentorio che riaccende lo scontro politico e istituzionale sulla gestione della sicurezza nella Capitale.

All’indomani di una serie di gravi episodi di criminalità registrati nel quadrante est di Roma, il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, è intervenuto con una nota dai toni accesi per denunciare quello che definisce un vero e proprio “fallimento del Governo” nel presidio del territorio.

A scatenare la presa di posizione del mini-sindaco è la scia di violenza che ha toccato nei giorni scorsi diversi quartieri del proprio municipio: un omicidio consumato dopo un’aggressione nei pressi della stazione FS Palmiro Togliatti, un agguato a colpi di pistola con gambizzazione a Tor Sapienza e il ritrovamento di un uomo trovato agonizzante in via dei Gordiani.

Caliste: “Problema di ordine pubblico, servono forze dell’ordine”

Secondo il presidente del Municipio V, la risposta dello Stato centrale e dei ministeri competenti si sta rivelando del tutto sproporzionata rispetto alla gravità e alla frequenza dei reati predatori e degli scontri tra bande di spaccio:

«La rassegna stampa di oggi è un bollettino di guerra: un morto dopo un’aggressione alla stazione Fs Togliatti, una persona gambizzata a Tor Sapienza e un’altra trovata agonizzante in via dei Gordiani. Nel quadrante est della Città c’è un chiaro problema di ordine pubblico a cui, al di là delle parole del Governo, non corrisponde un controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine.

La sicurezza si costruisce in vari modi, anche attraverso la riappropriazione degli spazi da parte della cittadinanza e interventi di riqualificazione urbana e sociale. È ciò che stiamo facendo insieme al Campidoglio e all’assessorato alle periferie, ma non basta.» Mauro Caliste, Presidente del Municipio Roma V

Il plauso al Campidoglio e l’affondo sui “Decreti Sicurezza”

Nel rimarcare la differenza tra le competenze dell’amministrazione comunale e quelle dello Stato centrale, Caliste ha voluto sottolineare lo sforzo profuso da Roma Capitale per potenziare il corpo dei vigili urbani, spostando però la responsabilità strategica sulle forze di Polizia a ordinamento statale:

«Il sindaco Roberto Gualtieri ha realizzato uno sforzo concreto per assegnare, solo al Municipio V, oltre 130 nuovi agenti di Polizia Locale, che tuttavia si occupano di ciò che compete alla Polizia Locale, con tutti i limiti della normativa di settore.

È incredibile che lo Stato, nonostante i decreti sicurezza – la cui efficacia è inversamente proporzionata alla loro esaltazione – e interventi spot, non riesca a distruggere una piazza di spaccio al Quarticciolo e a restituire dignità ai cittadini perbene che vorrebbero vivere serenamente il quadrante. Questura e Prefettura fanno ciò che è possibile con quello che hanno a disposizione, ma è evidente che ci troviamo davanti a un fallimento del Governo.» Mauro Caliste, Presidente del Municipio Roma V

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