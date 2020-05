Roma, FDI: “Bene sospensione bando palestre sportive dell’XI municipio”

“Siamo soddisfatti che, così come era avvenuto per altri municipi, l’Amministrazione del municipio XI abbia finalmente sospeso il bando per l’affidamento dei Centri Sportivi Municipali. Visto che il parlamentino di Arvalia – Portuense è commissariato, essendo stato a suo tempo sfiduciato il presidente grillino Torelli, in queste settimane abbiamo più volte avanzato questa richiesta durante le sedute della commissione Sport all’assessore Frongia e al presidente Diario per attivarsi presso la Direzione municipale ed evitare ulteriori preoccupazioni ai gestori, specie in questo momento di emergenza e di estrema difficoltà, ribadendo la necessità di avere tempestivamente una proroga scritta delle concessioni.

“Ringraziamo gli organi amministrativi del Municipio che, pur essendo stati messi in difficoltà da precedenti e contraddittori atti di indirizzo, si sono attivati tempestivamente per consentire la prosecuzione delle attività sportive, che ci auguriamo riprendano al più presto con il sostegno economico che necessariamente dovrà essere loro fornito dalle Istituzioni al fine di far adottare le misure che aiutino anche le famiglie perché occorre ricordare che lo sport è anche salute”. Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni componente commissione Sport e vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Valerio Garipoli già capogruppo in XI Municipio.