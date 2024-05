Abusivismo Commerciale a Ostia. Masi (Fd’I), “lettera a Gualtieri”

Secondo la consigliera di Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi, nel fine settimana sulle spiagge di Ostia si stanno verificando fenomeni di abusivismo commerciale e disservizio. In una nota Masi fa sapere quindi che per questo invierà una lettera al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Alla giunta capitolina non rimane che la danza della pioggia per scongiurare il disastro organizzativo della stagione balneare del mare della Capitale – spiega Masi -.

Comprendiamo perché non è stato concesso ai consiglieri capitolini di discutere e di avere informazioni in sede di commissione sulle iniziative messe in campo per rendere Ostia competitiva con le altre località balneari, l’unico motivo è la totale assenza di argomenti dovuta al disinteresse nei confronti di un quadrante fondamentale della città e al ritardo con cui si è proceduto a organizzare gli uffici, lo dimostra il fatto che alla metà di maggio ancora siamo molto indietro con tutti i servizi.

Una vergogna. Temiamo che tutto ciò possa favorire l’abusivismo commerciale per cui abbiamo pronta una lettera al sindaco, in cui, oltre alla denuncia della situazione e alla richiesta di un impegno concreto per salvare la stagione, chiediamo anche quante risorse si intendano destinare in più al Litorale per contrastare il commercio illegale, anche sulle spiagge”

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati