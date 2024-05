Sigarette Elettroniche: divieto di acquisto online di liquidi è una minaccia ai diritti dei consumatori?

Ancora possibili divieti per i consumatori che hanno scelto una alternativa meno dannosa rispetto al fumo tradizionale: la scorsa estate è infatti stata approvata una legge delega che vuole vietare l’acquisto online dei liquidi con nicotina per sigaretta elettronica, anche dai canali autorizzati e controllati dallo Stato.

Per chi non lo sapesse, tutti i liquidi per sigaretta elettronica sono sotto Monopolio di Stato, vige pertanto una rigida regolamentazione per la vendita, sia tramite negozi fisici che negozi online.

Per la vendita online infatti, le aziende si sono dovute dotare di apposita autorizzazione con Deposito Fiscale in Agenzia Dogane e Monopoli di Stato.

L’autorizzazione prevede una serie di requisiti per controllare la sicurezza e qualità dei prodotti, nonché la certezza del versamento delle imposte sugli stessi da parte delle aziende.

Tutto questo porta tutele al consumatore sotto il punto di vista igienico sanitario dei prodotti (i quali devono, tra l’altro ,essere preventivamente analizzati ed autorizzati da ADM per l’immissione in commercio), nonché tutela le entrare erariali. I depositi infatti, devono prestare idonee garanzie fideiussiorie o bancarie, nonché comunicare periodicamente tutte le quantità movimentate e vendute.

Perché permettere l’acquisto online dei liquidi per sigaretta elettronica è un diritto del consumatore

L’acquisto online dei liquidi per sigaretta elettronica è una pratica che, essendo ormai regolamentata adeguatamente, presenta numerosi vantaggi per i consumatori, garantendo al contempo sicurezza e controllo.

La possibilità di acquistare questi prodotti su siti web autorizzati e controllati dalle autorità competenti, con verifiche stringenti dell’età degli acquirenti, è un diritto che merita di essere tutelato.

Vantaggi per i Consumatori

Accessibilità e Convenienza

Uno dei principali vantaggi dell’acquisto online è la comodità. I consumatori possono ordinare i liquidi per sigaretta elettronica dal comfort delle loro case, evitando spostamenti e risparmiando tempo. Questa opzione è particolarmente utile per chi vive in aree poco servite o lontano dai punti vendita fisici, dove l’accesso ai prodotti potrebbe essere limitato o addirittura assente.

Non dimentichiamoci delle persone con disabilità motorie, per le quali l’acquisto online può rappresentare una comoda alternativa all’acquisto in negozio, facilitando l’accesso ai liquidi per sigaretta elettronica senza dover affrontare eventuali difficoltà logistiche.

Varietà e Disponibilità

Gli acquisti online offrono una gamma più ampia di prodotti rispetto ai negozi fisici.

I consumatori possono scegliere tra una varietà di aromi e formulazioni, personalizzando la propria esperienza di svapo in base alle proprie preferenze.

Questo è un aspetto cruciale per chi sta cercando di smettere di fumare, poiché la possibilità di trovare il liquido giusto può fare la differenza nel successo del loro percorso di cessazione di dipendenza dal fumo.

Risparmio

Essendovi comunque una gran competitività e presenza di siti e-commerce, questi spesso offrono prezzi più competitivi rispetto all’acquisto in negozio. Questo può tradursi in un risparmio significativo per i consumatori, che possono beneficiare di offerte, sconti e promozioni speciali.

Inoltre, la concorrenza tra i vari rivenditori online può contribuire a mantenere i prezzi più bassi.

Diritti del Consumatore

Sicurezza e Controllo

Acquistare da siti web autorizzati e controllati dalle autorità competenti garantisce che i liquidi per sigaretta elettronica siano conformi agli standard di sicurezza. Grazie infatti a delle normative sulle sigarette elettroniche sempre più stringenti, questi siti sono obbligati a rispettare rigorosi protocolli per verificare l’età degli acquirenti, come la richiesta di un documento di identità o della tessera sanitaria, per assicurarsi che solo gli adulti possano effettuare acquisti.

Tutela Legale

Gli acquisti online offrono una protezione legale robusta per i consumatori.

In caso di problematiche con il prodotto, i consumatori hanno il diritto di restituire la merce e ottenere un rimborso o una sostituzione, come previsto dalle normative vigenti in materia di e-commerce.

Questa tutela è fondamentale per garantire che i consumatori non siano penalizzati per eventuali difetti o discrepanze nei prodotti ricevuti.

Tracciabilità

L’acquisto online permette solamente pagamenti elettronici, questi rendono tracciabile qualsiasi transazione. È praticamente impossibile evitare il versamento delle imposte per le aziende, le quali, per ottenere l’autorizzazione alla vendita online di liquidi, devono prestare idonea fideiussione bancaria a tutela dell’erario.

Possibili scenari in caso di divieto

Mercato nero e Contraffazione

Vietare l’acquisto online dei liquidi per sigaretta elettronica potrebbe spingere i consumatori verso il mercato nero, dove la qualità e la sicurezza dei prodotti non sono garantite.

Questo potrebbe aumentare il rischio di esposizione a liquidi contraffatti o non regolamentati, con potenziali gravi conseguenze per la salute.

Riduzione dell’accesso

Un divieto potrebbe limitare l’accesso ai prodotti per molte persone, specialmente quelle in aree remote o con difficoltà motorie (anziani, persone con disabilità). Ciò potrebbe ostacolare chi utilizza le sigarette elettroniche come strumento per smettere di fumare, costringendoli a tornare alle sigarette tradizionali, con un impatto negativo sulla salute pubblica.

Perdita di opportunità economiche

Il settore dell’e-commerce rappresenta una significativa opportunità economica per le aziende italiane che vendono liquidi per sigarette elettroniche. Se all’estero si incentiva in ogni modo, in Italia pare la pensino diversamente.

Vietare l’acquisto online comportrebbe la chiusura di centinaia di aziende del settore, con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro e di tutto l’indotto generato in termini di fatturato, tasse e contributi INPS.

La scienza sulle sigarette elettroniche

Uno strumento per smettere di fumare

Secondo diversi studi scientifici, le sigarette elettroniche possono essere un valido strumento per smettere di fumare. La Public Health England ha dichiarato che le sigarette elettroniche sono circa il 95% meno dannose rispetto alle sigarette tradizionali.

Altri studi hanno mostrato che l’uso di sigarette elettroniche può raddoppiare le probabilità di successo nel tentativo di smettere di fumare rispetto all’utilizzo di altri sostituti della nicotina, come cerotti o gomme.

Riduzione dei danni

La scienza indica che il passaggio dalle sigarette tradizionali alle sigarette elettroniche riduce significativamente l’esposizione a sostanze chimiche nocive. Sebbene non siano prive di rischi, le sigarette elettroniche offrono un’alternativa meno dannosa per i fumatori che non riescono a smettere completamente.

Conclusioni

Permettere l’acquisto online dei liquidi per sigaretta elettronica da siti autorizzati e controllati è una scelta che tutela i diritti dei consumatori, permette alle aziende autorizzate di continuare il proprio lavoro e fornire altrettanto a migliaia di lavoratior, promuove la sicurezza e offre numerosi vantaggi in termini di accessibilità, varietà e convenienza al consumatore.

Un divieto potrebbe avere conseguenze negative, spingendo i consumatori verso il mercato nero e riducendo l’accesso a un’importante risorsa per chi cerca di smettere di fumare. La scienza supporta l’uso delle sigarette elettroniche come un metodo efficace per la riduzione del danno da fumo, rendendo cruciale un approccio regolamentato ma permissivo per l’acquisto online di questi prodotti.

