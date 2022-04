Roma, Figliomeni (Fd’I): “Sugli Studios di Torre Spaccata si ascoltino i residenti”

“Siamo molto preoccupati della vicenda degli Studios a Torre Spaccata in quanto il Campidoglio piddino, al pari di quello precedente grillino, fa e disfa senza alcun coinvolgimento dei cittadini interessati. In una zona già altamente cementificata, i 600mila metri cubi di cemento preventivati, rischiano di saturare gravemente l’area con la perdita, per i residenti, di uno dei pochi punti verde della zona”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.

“Auspichiamo – prosegue Figliomeni – che il Sindaco Gualtieri ascolti i cittadini che chiedono la valorizzazione di spazi indispensabili ai quartieri periferici e l’idea di coinvolgere i cittadini solo dopo che si sia concluso l’iter ha il sapore amaro della beffa. La precedente amministrazione ha calato dall’alto, senza coinvolgimento della popolazione, opere quali le piste ciclabili che hanno devastato interi quadranti. Caro Sindaco Gualtieri errare humanum est, perseverare autem diabolicum”.