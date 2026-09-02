Roma, Golf Cart turistici senza regole: la Regione prepara una norma per fermare gli abusi

Una stretta decisa per arginare il caos dei veicoli atipici nel cuore della Capitale. È quanto emerso dal vertice tenutosi tra le sigle rappresentative del comparto taxi e l’Assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, alla presenza del Presidente della Commissione Bilancio della Pisana, Marco Bertucci.

Al centro del confronto, la crescente diffusione dei Golf Cart impiegati per la mobilità turistica, un fenomeno trasformatosi in un problema di decoro, viabilità e concorrenza sleale.

Verso una disciplina regionale in tempi record

Tutte le parti attorno al tavolo hanno condiviso la necessità di un’azione coordinata e tempestiva per imbrigliare un settore oggi privo di una cornice normativa stringente.

L’indirizzo politico, sollecitato a più riprese anche dal governatore Francesco Rocca, prevede l’avvio immediato di un iter istituzionale per approvare una norma specifica.

L’obiettivo è responsabilizzare gli enti locali e mettere un freno ai fenomeni abusivi che sconfinano regolarmente oltre i limiti consentiti.

Il percorso d’impianto normativo vedrà la partecipazione di tutti gli attori coinvolti e puntando a tempi di approvazione estremamente ridotti, idealmente attraverso un provvedimento diretto della Giunta Regionale.

Il fronte compatto della categoria dei tassisti

Soddisfazione e vigilanza attiva sono state espresse da un ampio e compatto schieramento di rappresentanze sindacali — tra cui Filt Cgil Taxi, Fit Cisl taxi, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Uritaxi, Fast Confsal Taxi, Cna Taxi, Claai Atapl, Unione Tassisti D’Italia, Agci Taxi, Confcooperative Trasporto Persone Roma, Consultaxi, Sul Taxi, Atitaxi e Associazione Tutela Legale Taxi — che hanno ringraziato i vertici della Regione per l’apertura dimostrata, confermando l’impegno a monitorare l’iter legislativo affinché le risposte attese si traducano in regole certe.

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