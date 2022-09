Roma, il mercato immobiliare è in costante crescita. Diminuisce l’età dell’acquirente tipo

È under 40, maschio, con un reddito sotto i 40.000 euro: questo l’identikit dell’acquirente romano medio.

Dopo la crisi pandemica il mercato immobiliare è tornato a correre confermando una fase positiva per il settore residenziale (+12 per cento di scambi nel solo primo trimestre 2022), caratterizzato da una domanda stabile che si attesta sui livelli del 2021.

In questa particolare fase congiunturale la CAM, primario operatore immobiliare romano, ha analizzato i dati in possesso del proprio Osservatorio. La ricerca, condotta nel mese di giugno, ha permesso di tracciare un nuovo identikit dell’acquirente tipo nella Capitale.

L’acquisto di un immobile sembra ancora una prerogativa maschile. L’acquirente medio è, infatti, uomo nel 53,87 per cento dei casi, mentre le donne rappresentano comunque un buon 46,13 per cento di utenza.

È intramontabile l’obiettivo della prima casa, transazione più gettonata e passaggio in grado di trainare il mercato. Sommando i generi, la fascia più popolosa di acquirenti è rappresentata dai cittadini e dalle cittadine romane tra i 31 e i 40 anni (28,46 per cento dell’utenza), seguito dal target 51-60 (26,18 per cento dell’utenza) presenta una maggiore disponibilità economica e si attesta su una spesa di 278.520,34€ di investimento rispetto alla media generale di 254.913€. Insieme all’immobile di solito l’acquirente acquista anche un posto auto o un box.

Da un confronto con alcune statistiche diffuse nel periodo pre-pandemia si nota una diminuzione dell’età entro cui l’acquirente riesce ad acquistare una casa. Infatti, se nel 2018 la fascia più attiva era 35-44 anni, oggi l’utente tipo si attesta sotto i 40 anni e, ancor più, entro i 36 anni, limite di età che consente di accedere alle agevolazioni del mutuo giovani recentemente introdotte.

I dati prodotti dall’Osservatorio CAM analizzando lo scenario capitolino superano il trend positivo già riscontrato nel 2019 a livello nazionale, secondo cui, in particolare, l’età di acquisto della prima casa era sceso di 1,5 punti.

Analizzando, infine, scelte e finalità di acquisto, gli appartamenti in condominio costituiscono la soluzione prevalente. Anche se il mutuo under 36 ha spinto molti giovani ad affrontare l’acquisto della prima casa, la maggior parte dei componenti del campione non avrebbe potuto concludere la compravendita senza garanzie genitoriali o Consap per il mutuo. Nella maggior parte dei casi, infatti, è proprio la famiglia a provvedere all’acquisto per il figlio o la figlia, in particolare se già residente nel quartiere prescelto.

Non solo single, secondo l’Osservatorio CAM, ma anche giovani coppie e piccoli nuclei familiari. Interessanti, infine, le scelte degli ultra cinquantenni che comprano nelle zone in prossimità del centro per investire sul mattone e puntare ad un guadagno superiore a quello garantito dagli investimenti bancari.

Gli acquirenti, infine, apprezzano la collocazione degli appartamenti in zone ben servite, l’ampia scelta di tagli e le dotazioni immobiliari innovative.