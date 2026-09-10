Roma, nasce la nuova A.Co.S.: più controlli sui servizi pubblici e una mappa online per i cittadini

L’Assemblea capitolina ha approvato il Piano programma 2026-2028 e il relativo contratto di servizio dell’Azienda speciale A.Co.S. (Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici e strumentali di Roma Capitale).

Il provvedimento, illustrato in Aula Giulio Cesare dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, segna l’avvio formale del nuovo corso dell’ente di controllo, trasformato in Azienda speciale dotata di propria personalità giuridica e piena autonomia patrimoniale, gestionale, tecnica e operativa.

La riforma si inserisce nel solco della delibera di inizio anno con cui l’Amministrazione ha decretato lo scioglimento della vecchia struttura per elevarne l’indipendenza rispetto agli uffici di Roma Capitale, garantendo la continuità di tutte le funzioni di vigilanza.

Le novità operative: monitoraggio e mappa GIS trimestrale

Il nuovo assetto introduce un cambio di paradigma programmatico: le risorse finanziarie vengono modellate sulla base delle specifiche attività di controllo individuate sul territorio. Tra i compiti chiave affidati ad A.Co.S. figurano:

Controllo dei contratti e dei reclami: Svolgimento di verifiche sull’esecuzione degli affidamenti, sui contratti di servizio erogati direttamente dal Comune o tramite partecipate e terzi, e costante monitoraggio delle segnalazioni degli utenti.

Relazione annuale e trasparenza: Redazione del report consuntivo sullo stato della qualità dei servizi cittadini.

Piattaforma cartografica GIS: Attivazione di una mappa online liberamente consultabile dai cittadini, con aggiornamento trimestrale, per la localizzazione geografica dei servizi pubblici, inclusi il verde e le strutture sportive comunali.

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