Roma, settembre di divieti: furgoni fuori dal Centro, Ztl notturne e telecamere sull’Appia

Con il rientro dalle vacanze la Capitale volta pagina sulla mobilità urbanistica e stringe le maglie della circolazione.

Settembre si apre all’insegna di un’articolata riorganizzazione del traffico che toccherà da vicino commercianti, autotrasportatori, residenti e frequentatori della vita notturna, imponendo un nuovo ritmo al cuore storico ed ai quadranti più sensibili della città.

Furgoni fuori dal Centro e la svolta dell’Appia Antica

La svolta più incisiva prenderà il via lunedì 7 settembre nel perimetro della ZTL A1 e nelle arterie limitrofe. Per un trimestre di prova, fino al 7 dicembre, l’accesso ai mezzi commerciali sarà rigorosamente vietato nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 18:00, pure per i veicoli muniti di autorizzazione.

Chi entrerà all’alba dovrà ultimare le consegne e liberare la rete viaria entro le 9:30, soglia che slitta alle 10:00 esclusivamente per la catena del freddo e le derrate deperibili. Eccezioni sono previste solo per le urgenze, la ristorazione e gli allestimenti di grandi eventi.

Altra novità sostanziale attende la ZTLT Appia Antica: dal 19 settembre debutterà la fase sperimentale degli occhi elettronici.

Il sistema automatizzato rimpiazzerà i presidi dei vigili urbani, sbarrando la strada agli automobilisti che utilizzavano il parco archeologico come scorciatoia tra i quartieri.

Due i pilastri del nuovo assetto: la regola del “varco unico” (chi entra per raggiungere una proprietà dovrà obbligatoriamente uscire dallo stesso punto) ed il limite di velocità fissato a 30 chilometri orari.

Riaprono le ZTL notturne, stretta sul contrassegno Cude

Con il ritorno della movida autunnale si riaccendono anche i varchi notturni. A Trastevere e San Lorenzo le telecamere sono ripartite il 2 settembre (attive dal mercoledì al sabato, 21:30-3:00), mentre il 4 settembre toccherà a Centro Storico e Testaccio (venerdì e sabato, 23:00-3:00).

Infine, per contrastare gli abusi legati ai pass per la disabilità (CUDE), è entrata in vigore la direttiva che abilita il passaggio varchi ad una sola targa principale.

Sebbene rimanga consentito associare fino a due veicoli allo stesso permesso, l’ingresso automatizzato risponderà soltanto alla targa primaria selezionata sul portale di Roma Servizi per la Mobilità.

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