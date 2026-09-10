Roma, un ramo cade sui binari: interrotta la Metro B tra Tiburtina e Rebibbia

Il violento nubifragio che ha colpito la Capitale nella mattinata di oggi, giovedì 10 settembre, provoca pesanti ripercussioni anche sulla rete del trasporto pubblico su ferro.

Intorno alle ore 11:30, in concomitanza con la fase più acuta della bomba d’acqua che ha causato crolli di alberature e chiusure stradali in diversi quadranti della metropoli, un grosso ramo si è spezzato ed è precipitato direttamente sulla sede ferroviaria della linea B della metropolitana.

L’ostacolo è caduto nel tratto compreso tra le fermate di Ponte Mammolo e Santa Maria del Soccorso, rendendo necessaria l’immediata sospensione della circolazione dei treni per consentire la messa in sicurezza dei binari.

Tratta sospesa e bus navetta di superficie

Per garantire la continuità degli spostamenti lungo la direttrice nord-est della città, la gestione della mobilità ha disposto l’interruzione della tratta e l’attivazione dei collegamenti alternativi:

Tratto interessato dalla chiusura: Il servizio ferroviario è stato temporaneamente sospeso nella tratta compresa tra i capolinea e gli snodi di Tiburtina e Rebibbia.

Navette sostitutive: Cotral ha attivato un servizio straordinario di bus navetta in superficie per collegare le stazioni temporaneamente isolate e garantire il trasporto dei passeggeri.

Interventi di ripristino: Squadre di tecnici e vigili del fuoco sono al lavoro sulla sede stradale e sui binari per la rimozione del tronco e la verifica delle infrastrutture elettriche prima del riavvio delle corse.

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