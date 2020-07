“Roma World”: il nuovo parco a tema dedicato all’antica Roma

“Roma World” è il nome di un nuovo parco a tema che offre l’opportunità di intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo nell’antica Roma, trascorrendo una piacevole giornata all’aria aperta. Il parco si estende su una superficie di circa cinque ettari di campagna romana tra boschetti di sughere ed ampie distese verdi.

Al centro di questa grande area sorge un’arena dove i visitatori, oltre ad assistere ad avvincenti sfide tra gladiatori, potranno apprendere le tecniche di combattimento maneggiando direttamente una spada (il “gladio”) sotto la guida di istruttori professionisti appartenenti al “Gruppo Storico Romano” (il corso, della durata di 45 minuti, è gratuito). Sul bordo del villaggio è situata l’arena dei rapaci, dove sarà possibile sia presenziare ad una serie di spettacoli che provare l’esperienza del “wild walk”: vale a dire portare i volatili ospiti del parco a pugno nel bosco, per poi farli volare grazie all’aiuto dei falconieri.

Un’attenzione particolare è riservata al divertimento dei più piccoli che potranno partecipare sia ai corsi per “piccoli gladiatori” che a quelli di tiro con l’arco; fare una passeggiata nei boschi in sella ad un pony e prendere parte ai giochi all’aria aperta ed ai percorsi avventura appositamente pensati per loro. Inoltre, nella fattoria degli animali vengono organizzati laboratori didattici e sessioni di feeding per insegnare ai bambini come nutrire e prendersi cura degli animali. Qui potranno ammirare capre, pecore, mucche nane, maialini vietnamiti, oche, tacchini, papere, galline, galli, conigli ed asinelli.

“Roma World” viene incontro ai gusti ed alle esigenze di un pubblico molto vasto ed eterogeneo. Gli amanti della natura, ad esempio, potranno unirsi ai tour botanici, per apprezzare la biodiversità del parco scoprendo sughere, ginestre, mirti, asfodeli, corbezzoli, biancospini e scorci di macchia mediterranea. Per gli appassionati del mondo del cinema, invece, è prevista la possibilità di visitare sia il set di “Ben Hur” – film kolossal del 1959 vincitore di ben 11 premi Oscar – che quello de “La corsa delle bighe” (suo rifacimento del 2016).

Per immergersi completamente nell’atmosfera dell’antica Roma, è infine possibile assaggiare bevande e pietanze dell’epoca nel ristorante “La Taberna” o addirittura trascorrere un’intera nottata all’interno del parco, pernottando direttamente in una fedele ricostruzione di un accampamento di legionari (il “castrum”) di circa duemila anni fa.

Ambra Di Chio

DOVE: via di Castel Romano, dal Grande Raccordo Anulare uscita 26 – S.S. 148 Pontina, poi uscita “Castel Romano”

ORARI: tutti i giorni dalle ore 15:00 alle ore 10:00 del mattino successivo

CONTATTI: www.romaworld.it