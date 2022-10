RomaTorSapienza Street Choir Festival 2022, tutte le novità

L’evento canoro giunto alla sua terza edizione, sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 sarà “Amico Telethon 2022”, per sostenere la Ricerca Scientifica impegnata nella lotta e cura delle malattie genetiche rare. Un quartiere intero si sta preparando per accogliere i volontari Telethon e l’invasione pacifica di quanti più cori sarà possibile ospitare durante la due giorni canora, peraltro cori già sold out alla data di oggi.

Molte le novità introdotte quest’anno dalla Direzione Artistica del Festival curata dai Maestri Luigi Ferrante e Daniele Murra. Organizzato da TS Idee OdV con il Patrocinio del Municipio V di Roma Capitale, oltre al sostegno alla Fondazione Telethon è stata sancita la nuova partnership con Federcori e Chorus Inside Lazio quali interpreti dello spirito della coralità amatoriale; per la location l’intero evento si svolgerà nella splendida cornice del Cortile Gesmundo dell’Istituto Comprensivo Piazza De Cupis; il palinsesto amplia lo spazio dedicato ai cori giovanili e voci bianche; ed infine apre la Sezione Orchestre, e sarà inaugurata dal “Concerto di Natale” della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale, in programma domenica 18 dicembre alle 11.00, con il suo nuovo e coinvolgente repertorio musicale.

Ed ecco l’elenco dei gruppi polifonici protagonisti del RomaTorSapienza Street Choir Festival 2022: ACR Chorus, Beato Angelico alla Minerva, Coro delle 19 E Non Solo, Coro Novo, Naima, Coroincanto, M&P Kol Rinà e Note Controvento. Mentre I gruppi corali di voci bianche sono il Coro dell’I.C. Piazza De Cupis, Coro dell’Istituto Nostra Signora della Neve, Piccolo Coro Kol Rinà della Scuola Soglian Roma Olgiata, Coro Voci D’Oro e Milleunavoce, infine un Coro ospite, una sorpresa che chiuderà la kermesse domenica 18 dicembre.

Un festival quindi, si consolida con l’ambizione di rappresentare il percorso di crescita artistica nell’arte corale di ogni individuo, ma anche per la trasmissione di valori educativi come: l’attenzione all’altro; entusiasmo; integrazione; speranza; e senso d’appartenenza; partendo dal livello scolastico, per poi passare a quello amatoriale ed infine approdare in quello professionale. Per questo TS Idee da quest’anno collabora anche con “Milleunavoce X Telethon” progetto rivolto a bambini e giovani dai 5 ai 25 anni per la realizzazione di un brano e un videoclip sempre a favore della Fondazione Telethon. Tutti possono partecipare dal 20 ottobre al 10 novembre 2022. A questo link puoi scaricare il progetto e il regolamento: https://milleunavoce.it/milleunavoce-x-telethon/ –

Tanta musica, tanti canti, ma soprattutto tanta solidarietà e divertimento, con la voglia di stare insieme e festeggiare il prossimo Natale in serenità. L’Ingresso alla manifestazione sarà libero