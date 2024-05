Rosati (M5S) “Aree verdi sfalciate a metà? Alfonsi lo spieghi ai cittadini del IV Municipio”

“L’Assessora capitolina Alfonsi lo venga a raccontare ai cittadini di Pietralata, Colli Aniene, Casal Bertone, Casal Bruciato (sono solo le prime foto di queste ultime ore) che la sua è una scelta mirata, quella delle aree verdi sfalciate a metà.

I cittadini del Municipio IV la aspettano per un confronto sulla manutenzione del verde orizzontale, verticale e scolastico, per non parlare poi delle aree ludiche in rovina e delle adozioni aree verdi dato che dopo il decentramento non è stata conclusa nessuna procedura

amministrativa nonostante le reiterate richieste di organismi e singoli cittadini. Ormai è chiaro, del tanto decantato “cambio di passo” non cc n’è il cambio e nemmeno il passo!”. Così in un post su facebook il consigliere M5S IV Municipio Stefano Rosati.

