Sabato 20 Aprile è in programma la Notte della solidarietà

Torna la Notte della solidarietà, iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale con l’Istituto Nazionale di Statistica, che fa seguito alla prima indagine pilota che si è tenuta il 31 marzo del 2023.

Nella notte di Sabato 20 Aprile 2024 sarà effettuata una rilevazione per individuare e conteggiare le persone senza tetto, che vivono per strada, in sistemazioni di fortuna o nei dormitori e nelle strutture di accoglienza. Un dato importante che permetterà di riuscire a rispondere in modo puntuale e più efficiente ai bisogni delle persone fragili ed emarginate.

L’obiettivo della seconda fase operativa è coinvolgere il maggior numero di cittadini volontari per fare crescere una rete di protezione per le persone più fragili ed emarginate. Per programmare interventi efficaci, Roma Capitale ha avviato un percorso di rivelazione puntuale per arrivare ad un dato realistico del numero delle persone che dormono in strada a Roma. Con la notte della solidarietà si sperimenta una metodologia scientifica per conoscere la realtà, le storie di tanti senza dimora e valorizzare il coinvolgimento dei cittadini volontari che si possono iscrivere nella piattaforma dedicata.

Scopri come entrare a far parte della squadra della solidarietà, visitando il sito nottedellasolidarietà.it

INFORMAZIONI:

Dal lunedì al venerdì 9.30 – 17

06 94507328 – Telefono

375 6489813 – Whatsapp

volontari@nottedellasolidarieta.it

