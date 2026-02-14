Sabotaggio Alta Velocità: treni nel caos a Roma, ritardi oltre i 60 minuti
Il Ministro Salvini: "atti criminali contro l'Italia". Codacons annuncia azioni legali per risarcimenti record
Non c’è pace per i trasporti nella Capitale. Al caos generato dal maltempo si aggiunge ora una grave emergenza infrastrutturale: la rete dell’Alta Velocità è sotto scacco a causa di una serie di atti dolosi che stanno paralizzando i collegamenti tra Roma, Napoli e Firenze.
Le Ferrovie dello Stato hanno confermato che non si tratta di semplici guasti, ma di veri e propri sabotaggi mirati a colpire il cuore del sistema ferroviario italiano.
I punti colpiti dai sabotaggi
I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare i sistemi di segnalamento compromessi in tre diversi quadranti:
Linea Roma-Napoli: Danni pesanti e cavi bruciati nei cunicoli tra Salone e Labico.
Linea Roma-Firenze (Tratto Urbano): Sabotaggio accertato tra Tiburtina e Settebagni.
Linea Roma-Firenze (Tratto Extraurbano): Terzo presunto episodio in fase di verifica tra Capena e Gallese.
Disagi a Termini: tabelloni “in rosso”
La situazione alla Stazione Termini è critica, con migliaia di passeggeri bloccati a causa dell’effetto a cascata dei ritardi:
-
Ritardi: La maggior parte dei convogli AV registra ritardi superiori a 60 minuti.
-
Cancellazioni: Alcune corse sono state soppresse per alleggerire il traffico sulle linee superstiti.
-
Consigli: FS invita i viaggiatori a non recarsi in stazione senza aver prima controllato lo stato del treno sul sito o sulla App di Trenitalia/Italo.
Le reazioni: dalla politica ai consumatori
Matteo Salvini (Ministro Trasporti): Ha usato toni durissimi, definendo i colpevoli “delinquenti” e annunciando un incremento della vigilanza sulla rete. “Nessuno minimizzi questi gesti che mettono a rischio vite umane”.
Codacons: Promette battaglia legale contro i responsabili per ottenere maxi-risarcimenti per danni morali e materiali. L’associazione teme che FS possa negare gli indennizzi standard citando la “causa di forza maggiore” (l’atto doloso).
Assoutenti: Richiede a RFI un cambio di strategia, passando dalla gestione del danno alla prevenzione tecnologica con sistemi di alert preventivo lungo i binari.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.