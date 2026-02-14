Sabotaggio Alta Velocità: treni nel caos a Roma, ritardi oltre i 60 minuti

Non c’è pace per i trasporti nella Capitale. Al caos generato dal maltempo si aggiunge ora una grave emergenza infrastrutturale: la rete dell’Alta Velocità è sotto scacco a causa di una serie di atti dolosi che stanno paralizzando i collegamenti tra Roma, Napoli e Firenze.

Le Ferrovie dello Stato hanno confermato che non si tratta di semplici guasti, ma di veri e propri sabotaggi mirati a colpire il cuore del sistema ferroviario italiano.

I punti colpiti dai sabotaggi

I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare i sistemi di segnalamento compromessi in tre diversi quadranti:

Linea Roma-Napoli: Danni pesanti e cavi bruciati nei cunicoli tra Salone e Labico.

Linea Roma-Firenze (Tratto Urbano): Sabotaggio accertato tra Tiburtina e Settebagni.

Linea Roma-Firenze (Tratto Extraurbano): Terzo presunto episodio in fase di verifica tra Capena e Gallese.

Disagi a Termini: tabelloni “in rosso”

La situazione alla Stazione Termini è critica, con migliaia di passeggeri bloccati a causa dell’effetto a cascata dei ritardi:

Ritardi: La maggior parte dei convogli AV registra ritardi superiori a 60 minuti .

Cancellazioni: Alcune corse sono state soppresse per alleggerire il traffico sulle linee superstiti.

Consigli: FS invita i viaggiatori a non recarsi in stazione senza aver prima controllato lo stato del treno sul sito o sulla App di Trenitalia/Italo.

Le reazioni: dalla politica ai consumatori

Matteo Salvini (Ministro Trasporti): Ha usato toni durissimi, definendo i colpevoli “delinquenti” e annunciando un incremento della vigilanza sulla rete. “Nessuno minimizzi questi gesti che mettono a rischio vite umane”.

Codacons: Promette battaglia legale contro i responsabili per ottenere maxi-risarcimenti per danni morali e materiali. L’associazione teme che FS possa negare gli indennizzi standard citando la “causa di forza maggiore” (l’atto doloso).

Assoutenti: Richiede a RFI un cambio di strategia, passando dalla gestione del danno alla prevenzione tecnologica con sistemi di alert preventivo lungo i binari.

