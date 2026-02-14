Maltempo, San Valentino di paura: esondazione a Focene, alberi caduti e fulmini su Roma

La morsa del maltempo non dà tregua a Roma e al litorale. Come ampiamente previsto dall’allerta arancione diramata ieri, il San Valentino 2026 si è aperto con scenari critici in diversi quadranti della città e della provincia.

Le forti raffiche di vento e la pioggia battente hanno già causato i primi feriti (indiretti) e pesanti disagi alla viabilità, confermando la necessità dell’ordinanza restrittiva firmata dal Sindaco Gualtieri.

Litorale in affanno: emergenza a Focene

La situazione più delicata si registra nel Comune di Fiumicino, in particolare nella zona di Focene, tra via Passo della Sentinella e le abitazioni a ridosso della costa. L’innalzamento del livello del mare, unito alla pioggia battente, ha provocato allagamenti estesi ai piani terra.

I vigili del fuoco, con il supporto dei sommozzatori, hanno soccorso una donna di 82 anni con disabilità rimasta bloccata nella propria abitazione invasa dall’acqua. Circa cinquanta nuclei familiari sono stati evacuati in via precauzionale.

Sul posto operano pattuglie della Polizia di Stato, volontari della Protezione Civile e personale sanitario del 118, impegnati nel coordinamento delle operazioni e nell’assistenza ai residenti.

Fulmine sulla cabina elettrica a Grottarossa

Momenti di paura anche nel quadrante nord della Capitale, in zona Tomba di Nerone. Poco dopo le 8 un fulmine ha colpito una cabina elettrica in via di Grottarossa, generando un boato avvertito distintamente dai residenti.

All’impatto è seguito un blackout nella zona e un principio d’incendio della struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’impianto, mentre i tecnici lavorano al ripristino della fornitura elettrica.

Alberi abbattuti e traffico in tilt

Il vento continua a sferzare diversi quartieri. Intorno alle 7 un albero di grandi dimensioni è crollato lungo via Aurelia Antica, nei pressi di Villa Pamphili.

La carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore, fino oltre le 11, per consentire la rimozione del fusto e la messa in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti.

Disagi anche sul fronte ferroviario: rallentamenti si sono verificati dalle 7.30 sulla tratta Settebagni–Stazione di Roma Tiburtina, con ripercussioni sui pendolari del sabato mattina.

Monitoraggio costante

Le autorità invitano alla prudenza negli spostamenti e raccomandano di limitare le uscite allo stretto necessario.

La Protezione Civile mantiene attivo il monitoraggio dei corsi d’acqua e delle aree più esposte, mentre il Comune segue l’evoluzione del fronte perturbato.

Il San Valentino romano, quest’anno, si apre dunque sotto il segno dell’emergenza, con la città chiamata ancora una volta a fare i conti con la vulnerabilità del territorio di fronte agli eventi meteo estremi.

