Sabrina Alfonsi in visita a @ciboacostozero

Nella giornata della Terra, 22 aprile 2023, l’assessore capitolino all’Ambiente Sabrina Alfonsi ha visitato a Villa Borghese il Villaggio della terra.

Si è poi recata in via delle Ciliegie 100 nel Municipio V dove con il Presidente del V Mauro Caliste ed il consigliere Emiliano Orlandi, Presidente della commissione politiche sociali, ha incontrato l’associazione @ciboacostozero molto attiva in questo quadrante della città su alcuni dei temi strategici per le politiche del cibo di Roma: solidarietà, coesione sociale, lotta allo spreco alimentare.