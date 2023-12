Saldi invernali, si inizia il 5 gennaio 2024: Il 68 per cento dei cittadini acquisterà con gli sconti

A Roma e nel Lazio i saldi invernali 2024 iniziano ufficialmente venerdì 5 gennaio 2024, il giorno prima della festa della Befana del 6 gennaio 2024. Le vendite promozionali durano sei settimane e terminano giovedì 15 febbraio 2024, come indicato dal sito di Roma Capitale.

Il 67,9 per cento dei romani farà acquisti durante i saldi invernali, che prenderanno il via il prossimo 5 gennaio. Un dato pressoché stabile rispetto allo scorso anno, anche se in lieve diminuzione (-1,1 per cento). E tra coloro che non effettueranno acquisti durante gli sconti la metà, il 52 per cento, non comprerà per risparmiare. Di questi, invece, il 38 per cento non acquisterà a causa di un peggioramento della propria condizione economica. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Confcommercio di Roma, ed elaborati da Format Research. Per i cittadini della Capitale, infatti, gli sconti di gennaio rappresentano nel 42,2 per cento dei casi un’occasione per risparmiare, e per oltre il 36 per cento un’occasione per rinnovare il guardaroba con articoli che altrimenti non ci si potrebbe permettere.

Per quanto riguarda il budget il 98 per cento dei consumatori spenderà fino a 300 euro, un budget medio stimato di 168 euro a persona. Dato simile a quello dello scorso anno. Chi spenderà una cifra maggiore è il 21,9 per cento degli intervistati, una percentuale in diminuzione di 4,8 punti percentuali. E tra gli acquisti preferiti da portare a casa con gli sconti ci sono vestiti e scarpe. In vetta alle preferenze, infatti, ci sono capi di abbigliamento (94,4 per cento) e calzature (85,1 per cento), anche se per queste ultime il dato è in diminuzione dell’1,5 per cento rispetto allo scorso anno. Ad acquistare con gli sconti saranno soprattutto gli habitué: il 93,7 per cento degli intervistati, infatti, ha già acquistato in saldo in passato. Tra questi, circa il 54 per cento dichiara di acquistare in sconto fino a un terzo degli articoli di moda acquistati in un anno e il 44,9 per cento dei consumatori è in attesa dei prossimi saldi invernali per acquistare articoli ai quali stava pensando da tempo. Un dato stabile rispetto allo scorso anno.

Infine, per quanto riguarda le modalità di acquisto preferite 9 consumatori su 10 utilizzeranno i pagamenti elettronici (92,7 per cento) – confermando il bancomat come la modalità preferita di acquisto per il 64,3 per cento degli intervistati – e oltre la metà di coloro che faranno acquisti in occasione dei saldi invernali comprerà nei negozi di fiducia. Segue il canale online con il 40 per cento delle preferenze: il 72 per cento di coloro che acquistano abitualmente articoli di moda online, infatti, ritiene che acquistare sul web sia più conveniente. Prezzi più bassi e maggior varietà di scelta, oltre alla possibilità di comparare i prezzi, costituiscono i principali vantaggi nell’acquistare articoli di moda in rete. In lieve crescita, rispetto allo scorso anno, la percentuale di coloro che ricorrono abitualmente al commercio elettronico per l’acquisto degli articoli di moda (+2,4 per cento).

“I dati dimostrano che i saldi nonostante il black friday e le vendite promozionali rappresentano ancora per i romani un appuntamento molto importante”, spiega il presidente di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard. “Un altro dato che fa riflettere – conclude Chevallard – é la riduzione della disponibilità di acquisto da parte dei romani, che in questi saldi portare ad acquistare prodotti necessari e non più prodotti superflui”.