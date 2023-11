San Basilio: cerimonia di intitolazione ad Ennio Morricone dell’I.C. Belforte del Chienti

Venerdì 24 novembre 2023, al termine di un lungo iter, l’Istituto Comprensivo Belforte del Chienti assume un nuovo nome e viene intitolato al maestro Ennio Morricone.

Sarà una sentita ed emozionante cerimonia quella che vedrà, venerdì prossimo, l’I.C. Belforte del Chienti assumere un nuovo nome omaggiando uno dei compositori musicali italiani moderni più famosi al mondo: il maestro Ennio Morricone. Tanti gli ospiti, fra autorità e artisti e, chiaramente, molti gli interventi musicali come quelli del coro “Virgo Fidelis” del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, del coro “International Opera Choir” e di Luciano Giuliani cornista e didatta, tanto per citare qualcuno.

“Una scuola in genere prende il nome della strada in cui è situata, un nome anonimo e poco rappresentativo. Poi, nel corso degli anni, assume delle caratteristiche che la identificano, un modo proprio di “essere” scuola, inserita nel territorio di appartenenza quale punto di riferimento educativo e formativo di tutti gli stakeholder con cui si relaziona” ci spiega il Dirigente scolastico Paolo Lozzi “dunque, avevamo un nome, stiamo cambiando, abbiamo bisogno di un nuovo nome più rappresentativo, un nome “giusto” che sentiamo nostro: dare un nome alle cose significa farle esistere, restituire loro un volto. Chiamare la scuola con il proprio nome è qualcosa che ci conforta, è la creazione di un luogo, di una casa che sentiamo nostra. L’Istituto Comprensivo Ennio Morricone, ad indirizzo musicale, inizia oggi un nuovo percorso che conserva le esperienze fatte fino ad ora e si proietta verso un futuro tutto da scrivere. Questo è il senso della cerimonia di intitolazione della nostra scuola: non dimentichiamo chi siamo, ma finalmente possiamo essere chiamati con il nostro nome”.