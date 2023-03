San Basilio dice stop al bullismo

Un incontro emozionante quello che si è tenuto presso l’istituto Von Neumann di via Pollenza nel quartiere San Basilio il 16 marzo 2023. Una giornata dedicata ad un tema di grande attualità: il bullismo.

Grazie al centro Bulli Stop gli studenti hanno imparato come riconoscere un atto di bullismo, le conseguenze e le implicazioni che comporta.

Mediante la tecnica del teatro d’azione psicopedagogico, sono state raccontate delle storie vere che hanno toccato molto gli studenti partecipanti anche perché supportate da materiale foto e video.

Il centro Bulli Stop nasce nel 2011 dopo 15 anni di attività per opera della professoressa Giovanna Pini attuale presidente. Il centro, oltre a sensibilizzare i giovani, offre sostegno alle famiglie attraverso consulenze di varia natura.

“Il messaggio” dice la professoressa Cristiana Pastina referente per il cyberbullismo della scuola “è quello di non tacere e di chiedere aiuto. Rimanere a guardare senza fare nulla non è meno grave da chi effettivamente perpetra l’azione”.

Il percorso dei ragazzi non finisce qui, infatti il prossimo 25 maggio, assisteranno presso l’auditorium Conciliazione allo spettacolo interamente pensato, scritto e interpretato dai ragazzi di Bulli Stop.

Daniele Bianchini