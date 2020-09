Santa Maria (ha bisogno di) Soccorso

Più che una fermata della metropolitana sembra essere una fermata della sporcizia, del degrado e dell’abbandono, quella di Santa Maria del Soccorso a Pietralata, sulla via Tiburtina di fronte a Tiburtino III.

In questi giorni, purtroppo, ci giungono da utenti diversi segnalazioni di “schifo” e sconforto al nostro numero whatsapp 3922092736.

Anna ad esempio il 7 settembre 2020 ci dice:

Che bel biglietto da visita… Questa fermata di metro nella città eterna

E come si può ben vedere qui non è certo colpa dei maledetti “zozzoni” spesso citati nei post o negli spot degli attuali amministratori, Sindaca in testa; mentre è evidente la totale assenza della minima manutenzione.

Questo non è una novità per la zona ma questo non solleva il morale proprio a nessuno.

Quello che dovrebbe essere “il verde” è solo boscaglia incolta, ricettacolo di immondizia e il vialetto è anche ridotto nella sua larghezza.

Si noti il pagliericcio che si specchia sopra al materiale di un barbone posto sotto la rampa. Non ci sono parole per descrivere il degrado e la puzza di “m***a” che contorna il tutto.

Per concludere, Leonardo ci aggiorna sullo stato di salute della fontanella della fermata della metro Santa Maria del Soccorso, e chi ci segue da tempo conosce bene l’amore e il rispetto che la nostra testata ha per i nasoni romani.

Quindi con dolore pubblichiamo la seguente foto, scattata il 4 settembre 2020.