Scarico abusivo all’ingresso al parco Alessandrino via del Pergolato/via delle Susine

Volevo segnalarvi – ci scrive un nostro lettore B. N. – che all’ingresso al parco Giovanni Palatucci da lato di via del Pergolato angolo via delle Susine nei giorni scorsi sono stati gettati molti cristalli col nome ancora stampato sopra di un locale romano “Le Oche Giulive” estremamente pericolosi.

Stamattina 30 gennaio 2022 ho trovato molti mobili da cucina e altri legnami.

Sempre più una discarica a cielo aperto!

Forse voi potete sensibilizzare le persone a un comportamento corretto e un intervento della municipalità non solo per ripulire ma soprattutto per evitare questo continuo malcostume di un luogo di passaggio molto frequentato ad esempio con l’installazione di telecamere.

Oltre l’ingresso al parco siamo di fronte a una scuola e i ragazzi dalle finestre vedono bene questo indecente spettacolo.

Spero possiate fare qualcosa.

Grazie.