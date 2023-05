Scatole di cartone non raccolte e “disaffezione” dei cittadini

In questi giorni il quartiere Prampolini (ed immagino un po’ in tutto il V Municipio) nel quale abito, ha subito nuovamente inefficienze e ritardi nella raccolta dei rifiuti dai cassonetti stradali. I problemi concernenti l’indifferenziato stanno con fatica rientrando, mentre i persistenti ritardi nel prelievo di carta e cartone favoriscono ancora l’accumulo a terra di tali materiali, che poi si spargono col vento e si deteriorano al sole e sotto la pioggia, imbrattando strade ed aiuole e sfuggendo in parte al riciclo, con conseguenti mancati ricavi (già segnalati nel febbraio 2022 dal Direttore del COMIECO, Consorzio smaltimento rifiuti a base cellulosa).

Il fenomeno sopra descritto, insieme alle altre inefficienze del Servizio di gestione dei rifiuti, genera ovviamente esiti negativi sulla qualità della vita di tutti (minori risorse finanziarie a disposizione della collettività, scarso decoro urbano, minore igiene, sensazione di essere esclusi dal processo di cambiamento verso un minimo di sostenibilità ambientale, ecc.), e forse contribuisce ad allargare il solco già profondo esistente fra cittadini e Pubbliche Istituzioni.