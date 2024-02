Il 10 Marzo 2024 alle ore 19:00 presso il Teatro della chiesa Santa Maria Regina Mundi in Via Alessandro Barbosi 6, da non perdere il concerto di musica da camera “Casa Schumann”.

L’evento è a cura dell’Associazione Piccoli Cantori Torrespaccata e Marianna Celeste Cerilli.

