Scientology, ripulita la Metro A Battistini

Operazione decoro nelle aree verdi della stazione della Metro A Battistini. Nella mattinata di oggi, sabato 16 dicembre 2023, i Ministri Volontari di Scientology di Roma si sono ritrovati in via Bonifazzi per liberare le aiuole dai rifiuti.

Il gruppo di cittadini volontari ha raccolto oltre 600 bottiglie di vetro e 10 sacchi di rifiuti, tra cui plastica, lattine, mozziconi, cartacce, vestiti usati e anche materiale per siringhe. Numerosi i cittadini e i pendolari che hanno ringraziato ragazzi, uomini e donne a lavoro.

“Questo ci fa capire che – spiega Mario Caradonna, responsabile dei Ministri Volontari – i nostri interventi non sono vani, anzi, creano un impatto sulle nostre comunità e il degrado si riduce”. La prossima iniziativa si terrà sabato 23 dicembre 2023.

Il Programma dei Ministri Volontari (VM) è stato lanciato più di trent’anni fa, in risposta ad un appello fatto da L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology. “Se a qualcuno non piacciono: il crimine, la crudeltà, l’ingiustizia e la violenza di questa società, può fare qualcosa per porvi rimedio. Può diventare un Ministro Volontario – disse – ed aiutare a civilizzarla, portando coscienza, gentilezza, amore, libertà dalle sofferenze, instillando fiducia, decenza, onestà e tolleranza”.