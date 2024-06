Scuola (Planet Solidarietà): premiazione laboratorio di giornalismo 2024

Oggi, 4 giugno 2024, presso il teatro della scuola Piersanti Mattarella, a Casal Bruciato, sono stati premiati i ragazzi che per quattro mesi hanno partecipato al laboratorio di giornalismo, finanziato dalla onlus Planet Solidarietà e tenuto dal giornalista televisivo Giuseppe Caporaso, alla presenza del dirigente scolastico Annarita Tiberio, oltre che dei genitori e di rappresentanze dell’Istituto.

Un progetto, voluto dal fondatore di Planet, Avv. Francesco Figliomeni, per cercare di far emergere lo spirito critico dei giovani ed accompagnarli in modo corretto nella ricerca delle notizie evitando soprattutto le fake news, soprattutto in un momento in cui navigando sui social spesso ci si imbatte in notizie false e strumentali.

“Ringrazio – dice Luisella Di Curzio, presidente dell’associazione onlus Planet Solidarietà – la prof.ssa Michela Mazzali per la collaborazione prestata e, soprattutto, i volontari di Planet, coordinati dal Segretario Generale Mirella Flumine, che hanno fornito tutto il supporto e l’assistenza necessaria per la perfetta riuscita del progetto”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙