Sentiero Verde conclude il 2022 con un nuovo inizio

Il 12 dicembre alle 15,00 stimolante incontro nel moderno Centro Sociale Anziani di Quarticciolo in via Locorotondo per assistere a due presentazioni.

Sarà presentato innanzitutto il nuovo libro di Vincenzo Luciani, direttore di Abitare A, della rivista di poesie “PERIFERIE” e del Centro di documentazione della poesia dialettale “Vincenzo Scarpellino”.

Il libro naturalmente tratta del camminare, dentro la città. Il titolo è evocativo: “La mia Roma a piedi” e racconta due anni di camminate fatte e documentate da Luciani con l’occhio e la penna del giornalista di razza, riuscendo a svelare gli aspetti belli e meno piacevoli della nostra Roma, a partire dalla periferia.

Un libro prezioso per gli appassionati di Trek urbano.

La presentazione del libro e dell’autore sarà a cura di Maurizio Rossi, poeta e scrittore di talento.

Nella seconda presentazione, consentirà di conoscere lo staff di Sentiero Verde, fresco di elezione con i nove membri del nuovo Direttivo, a partire dal neo Presidente Antonio Cricenti, che daranno informazioni su idee e programmi per il 2023.

Ci sarà anche il saluto allo storico e ora ex presidente Pietro Pieralice.

Si parlerà inoltre dei tanti progetti che segue attivamente Sentiero Verde, da ALP ai Borghi della Laga, ai Sentieri Olistici, alla Comunità Educante, alle iniziative nella Tuscia, al sostegno alle disabilità, alle future Settimane Verdi.

Per l’occasione saranno raccolte le firme in sostegno alla proposta di Delibera Popolare per rendere verde pubblico il Pratone di Torre Spaccata, minacciato da una gigantesca colata di 600.000 metri cubi di cemento.

In conclusione si brinderà e ci si scambieranno gli auguri per il nuovo anno.

INFO: Antonio Citti 3315949343

Mail: sentieroverde30@gmail.com