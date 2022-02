Senza dimora, Presentato Rapporto “Nonna Roma”

“È un rapporto ricco, importante e innovativo quello presentato stamattina alla Città dell’Altra Economia da Nonna Roma, a bilancio ma soprattutto a rilancio del lavoro che l’associazione svolge con le persone senza dimora di Roma ormai da quasi cinque anni. Duecentomila case vuote e sedicimila senza dimora, il 54% dei quali senza neppure una residenza virtuale. Un sistema già incapace di contare quante sono le persone in emergenza abitativa in città, figuriamoci a dare loro un nome, un volto, una storia, e quindi a predisporre una corretta risposta ai bisogni”.

Così Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio, sul rapporto ‘Dalla strada alla casa’ presentato questa mattina da Nonna Roma alla Città dell’Altra Economia.

“Di fronte a questo quadro, – prosegue Bonafoni – sono da appoggiare e fare nostre le proposte che Nonna Roma ha portato oggi in conferenza stampa, dialogando con tutti i livelli istituzionali, a cominciare dal Comune di Roma, e giustamente chiamando in causa anche la Regione Lazio, riconoscendo il lavoro e gli sforzi fatti finora ma chiedendone di nuovi, in particolare nell’interlocuzione col Governo per chiedere l’abrogazione dell’articolo 5 del decreto Lupi. Grazie a Nonna Roma anche per il cambiamento culturale che sta mettendo in moto sul tema dei senza dimora: passare dall’emergenza a una risposta di sistema, sostituire all’approccio securitario e del decoro quello fatto di cura, umanità e solidarietà”.