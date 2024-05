Servizi educativi 0-3 anni, aperte iscrizioni per il mese di Luglio

Dal 9 Maggio e fino alle 20 del 22 Maggio 2024 sono aperte le iscrizioni ai Servizi Educativi 0-3 di Roma Capitale per la frequenza nel mese di luglio 2024.

È possibile richiedere l’iscrizione per i minori già frequentanti nell’anno educativo 2023/24.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online cliccando qui, oppure seguendo il percorso nella pagina dedicata del Dipartimento Scuola lLavoro e Formazione professionale.

Prima di compilare la domanda online, consultare attentamente l‘Avviso Pubblico.

Per tutti i dettagli e chiarimenti sull’Avviso pubblico e sull’elenco delle strutture disponibili nei diversi Municipi per il mese di luglio, consultare la pagina del Dipartimento Scuola e Formazione Professionale.

Una volta inviata la domanda, in caso di errori o di non accoglimento della richiesta, o per chiarimenti, occorre contattare tramite email l’Ufficio competente del Municipio di riferimento.



