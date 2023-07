Settore del Parco di Aguzzano da discarica a bosco urbano

Il progetto “Da discarica a bosco urbano” sostenuto con fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, si avvia alla conclusione.

Il Casale Podere Rosa, in partenariato con Parsec Agri Cultura, ha lanciato nel 2022 una sfida ambiziosa: rimuovere una vasta discarica di rifiuti che per decenni si era accumulata in un settore del parco di Aguzzano e recuperare l’area piantando alberi e collocando panchine e tavoli.

La sfida è stata vinta, l’area viene riconsegnata innanzitutto ai cittadini, alle scolaresche e a quanti adesso la possono utilizzare per spostarsi a piedi o in bicicletta da San Basilio a Rebibbia.

Viene riconsegnata all’ente gestore RomaNatura al quale facciamo presente che questi due ettari, per tanto tempo considerati zona abbandonata, impraticabile, pericolosa e preclusa alla pubblica fruizione, possono adesso tornare ad essere considerati a pieno titolo parte integrante del parco. Viene riconsegnata a Roma Capitale e al Municipio IV, con la speranza che sappiano apprezzare lo sforzo dei cittadini per la cura del territorio.

Il lavoro tuttavia non è terminato. Inizia adesso l’opera di manutenzione e valorizzazione che comprende tanti “piccoli” interventi che si protrarranno nel tempo: lo sfalcio dell’erba nei periodi ecologicamente più idonei, l’irrigazione degli alberi, il controllo dei fitoparassiti e la sostituzione delle piante che si seccheranno, la pulizia del terreno, la cura degli arredi, la presenza e la vigilanza, l’organizzazione delle visite guidate e della didattica ambientale, le attività di ricerca scientifica e di valutazione dei servizi ecosistemici.

Adesso è veramente necessario che collaborino fra di loro l’amministrazione di prossimità, l’ente gestore, la comunità locale, il mondo scientifico, perché … IL PARCO CONTA!

INAUGURAZIONE:

Martedì 18 luglio ore 18,30

appuntamento all’ingresso del Parco di Aguzzano di via del Casale di San Basilio.