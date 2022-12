Sicurezza e Prevenzione, Figliomeni: Carabinieri, Istituzioni e Ordine degli Avvocati al convegno di Planet Solidarietà

“Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri – presente ad alto livello presso la sede della onlus Planet Solidarietà con i Maggiori Piero Orlando e Claudio Di Stefano, comandanti delle compagnie “Casilina” e “piazza Dante”, accompagnati dai luogotenenti Sergio Iannaccone e Angelo Sangermano comandanti delle stazioni CC Centocelle e Prenestina – per l’attività di sensibilizzazione nella prevenzione delle truffe commesse specie a danno delle persone anziane e più fragili, oltre che per la continua opera che, pur nella ristrettezza di uomini e risorse, viene prestata a favore dei cittadini.

Così in una nota l’Avv. Francesco Figliomeni, fondatore della onlus Planet Solidarietà Aps.

“Sul tema della sicurezza – prosegue Figliomeni – ha presenziato e fornito la propria testimonianza e supporto anche l’On. Roberta Angelilli, già vice presidente del Parlamento europeo, mentre come Istituzioni territoriali erano presenti i consiglieri Holljwer Paolo del II municipio nonché Walter Pacifici e Marilena Noce del V municipio. Ad impreziosire ulteriormente il convegno sono intervenuti e portato il loro saluto in rappresentanza dell’Avvocatura romana anche il nuovo presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Paolo Nesta nonché il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani. Massiccia la partecipazione degli amici e sostenitori di Planet Solidarietà che, con l’occasione dello scambio degli auguri natalizi, hanno apprezzato e fatto tesoro delle utilissime informazioni fornite dai Carabinieri per cercare di prevenire i reati”.