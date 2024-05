Sistemata la “siepona” di piazza dei Mirti

Per mesi abbiamo prodotto segnalazioni, articoli e REEL su Fb senza però arrivare all’indispensabile manutenzione delle siepi foresta di piazza dei Mirti.

Sulla questione anche una forte pressione da parte della Rete Imprese Castani attraverso il suo presidente Monica Paba avviata da mesi e che ha avuto il culmine durante un servizio di Buongiorno Regione andato in onda sul Rai3 e condotto dalla nota giornalista Rossella Santilli.

Infine un incontro nella mattinata del 5 maggio tra i due presidenti Monica Paba e Mauro Caliste su via dei Castani durante il mercatino domenicale e la collocazione di una Panchina rossa contro la violenza sulle donne, nel quale Paba ha annunciato a Caliste che sarebbe intervenuta a sue spese pur di eliminare i pericoli derivanti dalle siepi foresta davanti l’uscita della Metro C. Una foresta che forniva uno scudo a nascondervi di tutto da parte di bande di balordi per le loro scorribande.

La “minaccia” di Paba ha evidentemente colpito nel segno, tanto che in quattro e quattr’otto la richiesta inevasa per oltre due anni è stata accolta. Scavalcando quelle fantomatiche e misteriose programmazioni negli interventi che vengono richiamate per dire no ad ogni sollecitazione di interventi che vengono fatte da cittadini e comitati di quartiere e in questo caso, dalla Rete Imprese Castani.

Un appunto però lo dobbiamo fare al V municipio che deve controllare la corretta esecuzione delle lavorazioni, perché poi dalle foto che i cittadini ci vengono purtroppo documentati lavori male eseguiti.



