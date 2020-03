Sospensione idrica a Colli Aniene e in alcune zone del IV Municipio

ACEA ATO2 comunica alla sua utenza che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria sulla rete, si renderà necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del IV Municipio del Comune di Roma (Tiburtino). Il quartiere di Colli Aniene è particolarmente interessato dai lavori come risulta dall’elenco delle strade coinvolte diramato dall’ente fornitore.

Di conseguenza, dalle ore 09:30 alle ore 24:00 di mercoledì 11 marzo 2020 si verificheranno abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua alle utenze nelle seguenti strade:

• Via del Forte Tiburtino

• Via Caterina Martinelli

• Via Matteo Tondi

• Via Umberto Calosso

• Via Luigi Tamburrano

• Via Cesare Massini

• Via Alberto Canaletti Gaudenti

• Via Piero Caleffi

• Via del Flauto

• Via Grotte di Gregna

• Via E. Orano

• Via Fausto Gullo

• Via Mario Cingolani

• Via Giuseppe Spataro

• Via Giuseppe Togni

• Largo Ezio Vanoni

• Via Ercole Marazza

• Via Raffaele Ciasca

• Via Angelica Balabanoff

• Via degli Alberini

• Via Francesco Compagna

• Viale Battista Bardanzellu

• Via Gennaro Cassiani

• Via delle Messi d’Oro

• Via Pomona

• Via Filippo Fiorentini

• Via Tiburtina, da Via Filippo Fiorentini a Via Palmiro Togliatti

• Via G. Andriulli

• Via Federigo Verdinois

• Via A. Bergamini

• Via del Frantoio

• Via del Badile

• Viale Sacco e Vanzetti

• Via Ettore Franceschini

• Viale Fernando Santi

• Via della Vanga

• Via Venafro

• Largo Boiano

Potranno essere interessate dalla sospensione anche strade limitrofe alle citate. È stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotte per tutta la durata della sospensione del servizio, dalle ore 09:30 alle ore 24:00 di mercoledì 11 marzo 2020, sarà in stazionamento in Via Grotta di Gregna, 171.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2, si scusa per il disagio e invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.