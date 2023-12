Sovraliminale di Francesca Del Moro al Pentatonic

Domenica 17 dicembre 2023, ore 17*, presso l’associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina, Incontro con Francesca Del Moro Sovraliminale, Edizioni Progetto Cultura 2023

Conversano con l’autrice Cinzia Marulli e Anna Maria Curci

«Nel 1956 Günther Anders, nelle pagine di Die Antiquiertheit des Menschen, scrisse che la bomba atomica sganciata sulle città di Hiroshima e Nagasaki si era rivelata un evento spartiacque, di una grandezza inimmaginabile, tale da superare ogni capacità di rappresentazione. […] Sovraliminale di Francesca Del Moro si apre proprio con una citazione di Günther Anders. Dinanzi all’inaudito il genere umano distoglie lo sguardo, ottunde i sensi. […]. Il segno dell’inaudito è nelle visioni di sconcertante veridicità, che affondano le radici in un maligno atto di creazione all’origine del mondo, nelle sequenze in cui il perturbante precede e annuncia prima l’orrore, poi lo scenario post-apocalittico, per cedere il posto infine al ripristino della ‘normalità’ insana, la falda avvelenata e comoda nella quale siamo immersi». (dalla Prefazione di Anna Maria Curci).



Francesca Del Moro è nata a Livorno nel 1971 e vive a Bologna. Lavora come editor e traduttrice e ha pubblicato undici libri di poesia e una biografia musicale. Ha tradotto svariati testi di saggistica e narrativa e, in poesia, Les Fleurs du Mal di Charles Baudelaire e Derniers Vers di Jules Laforgue. Fa parte del comitato organizzativo del festival Bologna in Lettere.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2023/2024. Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.