Sport. Giuliana Salce: “Non ci sono solo i professionisti. C’è voglia di sport diffuso”

“In attesa della cosiddetta ‘fase 2’, nel settore sportivo si parla

solo o quasi della riapertura degli stadi per far riprendere il

Campionato di calcio di serie A. Chiaramente il calcio è uno sport

importante e appassiona milioni di persone nel nostro Paese come nel

mondo, ma ci sono le serie inferiori che sono altrettanto importanti

rispetto alla serie A, come tutti gli altri sport, ma anche tantissime

persone, che hanno voglia di praticare attività fisica, che hanno

voglia di riprendere a marciare, a correre nei parchi, chiaramente in

massima sicurezza”.

È quanto dichiara in una nota Giuliana Salce, Campionessa Mondiale di marcia 3000 metri Parigi 1985, ed oggi Responsabile Regionale per il Lazio del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

“Chiaramente – -prosegue nella nota la Salce – intorno al calcio vi sono tantissimi interessi sia economici che mediatici, ma vi sono gli altri sport che hanno la medesima dignità ed importanza -prosegue la Salce – e non parlo solamente della marcia. Non voglio assolutamente sollecitare alcuna riapertura veloce degli impianti sportivi con il rischio Covid-19, ma certamente sollecito le Istituzioni preposte affinché una valutazione sulla Fase2 nello sport venga fatta contemplando le esigenze di tutti gli sportivi, nessuno sport escluso.

“Il mio sogno – conclude la Salce – ma che sono certa è il sogno di tutti coloro che praticano uno sport, quello di poter nuovamente allenarsi, magari con modalità, impianti e metodi innovativi. Sempre più lontani dal

cemento e con una maggiore attenzione all’ambiente, anzi trasferendo lo sport sempre più negli spazi verdi”.