Stadio A.S.Roma, presentati gli incontri del dibattito pubblico. Il 1° il 7 settembre in Campidoglio

Creare una importante occasione di partecipazione, confronto e discussione per tutta la città: è questo l’obiettivo del Dibattito pubblico sulla proposta di intervento relativa allo “Stadio A.S. Roma”, presentato questa mattina dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dal responsabile Relazioni istituzionali di A.S. Roma, Lucia Bernabè e da Marco Leone, Senior Advisor di Nomisma e coordinatore del Dibattito. Presenti Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Silvia Prandelli, Senior Principal di Populous, Francesca Del Bello, Presidente Municipio Roma II e Massimiliano Umberti, Presidente Municipio Roma IV.

Il Dibattito consiste in un processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico e si svolgerà attraverso 10 incontri pubblici, due generali e 8 veri e propri workshop, che saranno realizzati simultaneamente in presenza e online.

Questo il calendario degli incontri e i temi trattati in ciascuno:

Giovedì 7 settembre, dalle 17 alle 20, sala della Protomoteca, Campidoglio

Incontro di apertura del Dibattito Pubblico: Presentazione del progetto e dello strumento DP

Lunedì 18 settembre, dalle 17 alle 20, Aula Magna Dipartimento di Architettura Roma Tre, Piazza Orazio Giustiniani, 4 Ex Mattatoio, Testaccio

Workshop: Il progetto del nuovo stadio multifunzionale, i risvolti sportivi, economici e sociali

Iscrizioni a partire dal 12 settembre alle 12 e sino al 18 settembre alle 12

Lunedì 25 settembre, dalle 17 alle 20, CTE Roma – Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale, Piazzale della Stazione Tiburtina

Workshop: Lo stadio, le opere accessorie e le infrastrutture

Iscrizioni a partire dal 19 settembre alle 12 e sino al 25 settembre alle 12

Lunedì 2 ottobre, dalle 17 alle 20, Moby Dick – Biblioteca Hub culturale di DisCo Lazio, Via Edgardo Ferrati, 3 Garbatella

Workshop: Gli effetti del progetto sulla città di Roma e sulle strategie della mobilità

Iscrizioni a partire dal 26 settembre alle 12 e sino al 2 ottobre alle 12

Lunedì 9 ottobre, dalle 17 alle 20, CTE Roma – Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale, Piazzale della Stazione Tiburtina

Workshop: Le relazioni tra lo stadio e il quadrante di Pietralata

Iscrizioni a partire dal 3 ottobre alle 12 e sino al 9 ottobre alle 12

Lunedì 30 ottobre, dalle 17 alle 20, Complesso Monumentale Acquario Romano, via Manfredo Fanti 47, Esquilino

Incontro conclusivo: Prime valutazioni su questioni e temi emersi durante il DP.

Iscrizioni a partire dal 24 ottobre alle 12 e sino al 30 ottobre alle 12

Gli incontri saranno moderati da Marco Leone di Nomisma, società di consulenza a cui è stato assegnato il servizio di progettazione e gestione del Dibattito pubblico, con il supporto di Res Publica per la gestione e realizzazione della piattaforma digitale dedicata e di FB & Associati, per la gestione della comunicazione media e digital.

Gli incontri e i workshop potranno essere seguiti sia in presenza e sia online, con l’obiettivo di favorire il dialogo plurale e partecipato, attraverso la consultazione della documentazione, la possibilità di intervenire e di presentare commenti e documenti sia in presenza che on line.

La piattaforma web disponibile all’indirizzo www.dpstadioroma.it, è l’hub informativo principale per stimolare la partecipazione di tutti i cittadini mettendo a disposizione degli interessati il Dossier del Progetto Stadio AS Roma, e tutta la documentazione necessaria alla sua comprensione.

Attraverso la piattaforma, costantemente aggiornata, è possibile seguire tutte le fasi del Dibattito Pubblico e, attraverso le diverse sezioni, raccogliere informazioni e avere visibilità del calendario di tutti gli incontri con i relativi ordini del giorno, indicazioni sulla diretta streaming con i relativi link di partecipazione.

E’ sufficiente registrarsi per avere accesso a documenti, informazioni, entrare in contatto con il coordinatore del dibattito pubblico e iscriversi alla newsletter nonché ad ogni incontro.

In un’apposita sezione, coloro che non potranno partecipare agli incontri, avranno la possibilità di fornire comunque il proprio contributo ponendo domande, lasciando suggerimenti o commentando il progetto dello Stadio e delle opere collaterali.

Leggi qui il Progetto del Dibattito pubblico

Scheda tecnica iter amministrativo