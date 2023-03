Stadio Pietralata, I Comitati di quartiere: “Non saremo presenti alla votazione in IV Municipio”

Ancora una volta si torna nella zona di Pietralata, i comitati contrari alla costruzione dello stadio continuano a prendere posizione. “Non prenderemo parte alla votazione prevista per Martedì 7 Marzo al Consiglio del Municipio IV a favore della Proposta di Deliberazione sulla fattibilità del nuovo stadio a Pietralata. Crediamo sia superfluo andare ad assistere ad una votazione basata sull’ennesima mera lettura dei documenti riferiti al progetto, intorno ai quali non è stato concesso alcun confronto o dibattito con la cittadinanza”, dichiarano i rappresentanti delle associazioni, sempre più preoccupate per le politiche comunali.

Ribadiscono inoltre i comitati di quartiere come “delle cinque Commissioni Municipali chiamate ad approfondire la proposta per valutarne la reale fattibilità tra gennaio e marzo 2023, nessuna è stata in grado di effettuare un sopralluogo, nessuna ha previsto momenti di confronto con la cittadinanza o ha chiesto di ascoltare i responsabili degli uffici tecnici municipali che, in data 22 Dicembre 2022, hanno rilasciato un parere sostanzialmente critico sull’opera attraverso un documento inviato all’attenzione del Presidente Umberti e all’Assessore Dino Bacchetti”.

La votazione di martedì 7, secondo i comitati di zona, sarà sostanzialmente un allineamento al diktat politico delineato dalla Giunta del Municipio con la Memoria n° 5 del 22/02/2023, senza che sia stata apportata alcuna analisi, approfondimento o indirizzo sulle diverse criticità da tutti rappresentate fin da subito riguardo la proposta progettuale dello stadio. “E’ dunque inutile la nostra partecipazione” – concludono i rappresentanti – “in quanto fino ad ora non vi è stato nessun ascolto da parte della politica, riguardo le legittime richieste di incontro da parte delle associazioni e dei comitati che da anni si prendono cura dell’area di Pietralata, esprimendo forti criticità in merito al progetto dello stadio, dimostrando una volontà di dialogo e confronto a cui non si è data alcuna considerazione”.

Comitato Cittadino Pietralata Tiburtino

Comitato di Quartiere Torraccia

Comitato Popolare Monti di Pietralata

Comitato Stadio Pietralata, No Grazie

Comitato Tiburtino Nord e Pietralata

Comitato Villa Blanc Rete Civica Parco Andrea Campagna