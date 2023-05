Stadio Pietralata, presidio di Carteinregola per chiedere coerenza

Riceviamo e pubblichiamo

Martedì 9 maggio dalle 14 Carreinregola sarà in Campidoglio con un presidio silenzioso per chiedere al Sindaco e all’Assemblea Capitolina coerenza con la linea ecologista da empre rivendicata dalla maggioranza delle forze politiche, inserendo nella Proposta di delibera sullo Stadio della Roma condizioni stringenti sul verde urbano. Lo Studio di fattibilità del proponente prevede “una riduzione di superficie pari a circa 29.000 m quadri, 54.000 m quadri restanti*” di verde, una superificie per lo più spezzettata e che, per l’anello intorno allo Stadio, potrà contenere al massimo aiuole. . Eppure nel dibattito in Assemblea del 4 maggio scorso, sia l’Assessore Veloccia, sia la stragrande maggioranza degli intervenuti di maggioranza e opposizione, non hanno sollevato il problema, anzi, non lo hanno neanche citato.

Invitiamo i cittadini e tutte le realtà che si impegnano per il contrasto all’emergenza climatica, per la tutela dell’ambiente e per il diritto degli abitanti al verde pubblico a recarsi in Aula Giulio Cesare con una fascia verde al braccio.

Nella foto in alto: Fotomontaggio di Carteinregola tra il masterplan e la mappa dell’area di Pietralata

In basso: Nell’immagine tratta dalla Relazione tecnica dello Studio di fattibilità si può valutare quale sia la effettiva presenza e distribuzione del verde

IL COMUNICATO https://www.carteinregola.it/index.php/stadio-a-pietralata-il-9-maggio-presidio-di-carteinregola-in-campidoglio-per-chiedere-coerenza/