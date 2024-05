Storia e Storie della Medicina all’Associazione Pugliese di Roma

Giovedi 23 maggio 2024, alle h 18, in Sala Italia, in via Ulisse Aldrovandi 16, l’Associazione Pugliese di Roma organizza una iniziativa singolare in cui il tema della Storia e Storie della Medicina , verrà presentato in modalità “insolita” perché Figure Professionali di alto profilo e ciascuna per le proprie competenze, prenderanno lo spunto da una Collana prestigiosa in undici volumi in Italiano e in Inglese scritta da un unico Autore e recentemente pubblicata.

Partendo dalle origini della Vita e delle Malattie, fino alle moderne applicazioni della Medicina di Precisione, i partgecipanti verranno condotti in un Viaggio affascinante fra i molteplici aspetti dei concetti medici delle Civiltà Antiche con le trasformazioni intercorse nel mondo Greco-Romano, nella Cultura Islamica e nell’intero Occidente.

Al termine sarà offerto un “Vin d’Honneur“

Altre info nella locandina

La Presidente dell’Associazione Pugliese di Roma Irene Venturo informa che “a Giugno, è previsto un momento di Convivialità sul nostro terrazzo che ci verrà offerto da una Associazione Salentina che sarà ospite nella nostra sede dove ci proporrà, oltre che una esposizione dei Prodotti del loro territorio,un momento di degustazione degli stessi”.

