StrammaAmare a Sperlonga (LT)

ARTIGIANSTRAME di Casale Samuela ci ha invitato a Sperlonga il 19 giugno 2023 alle ore 20,00 alla presentazione dell’evento StrammaAmare e nel suo discorso ha esordito con una bellissima frase: “Anche un solo filo d’erba, può fare la differenza”.

Strame o “stramma” (termine dialettale) è l’anima del progetto di Samuela, che ha concluso il suo discorso di presentazione, con: “StrammAmare è il mio profumo di stramma”

Nel territorio dei Monti Aurunci è ancora presente la lavorazione artigianale dello strame o stramma.

Si tratta di una graminacea, alta anche più di un metro, diffusa nel bacino del Mediterraneo, in particolare nel sud pontino.

Nei decenni passati è stata utilizzata da tanti per la realizzazione di stuoie, sporte, scope. Oggi sono pochissimi gli artigiani che la lavorano.

Lo “ strammaro”, colui che lavora la “stramma”, la raccoglie a mano e dopo una prima scelta, lascia seccare l’erba sul terreno per una decina di giorni. La batte poi con un “mazzacaturo” (termine dialettale) di legno per ammorbidirla. Successivamente la stramma, dopo essere stata bagnata, è pronta per essere lavorata.

Si utilizza per tessere una striscia di “iettola” (termine dialettale) con cui si realizza il prodotto artigianale: dai cesti alle borse, borsette, cappelli, sombreri ed addirittura ricavando dalle scope e delle bamboline.

Su questa risorsa povera, in passato si è costruita l’economia del territorio, in particolar modo nel borgo di Ventosa, piccola frazione del comune di Santi Cosma e Damiano.

La popolazione ha saputo trasformare il lavorio manuale, molto faticoso, in reddito per tutta la famiglia.

Successivamente si è sviluppata la prima forma di commercio, stabilendo contatti con comunità limitrofe e lontane, e misurandosi con la propria inventiva accrescendo così la propria fantasia.

Anni fa è nata Artigianstrame di Casale Samuela è, artigiana dello strame, intreccio paglie e creazione moda cappelli e borse.

Samuela, raccontaci una bella storia. La storia, anche se breve, della tua famiglia artigiana.

“Rappresento la quinta generazione, questa lavorazione è stata tramandata negli anni nella mia famiglia. Ne sono molto orgogliosa e spero di svolgerlo al meglio. Il mio negozietto è situato nel cuore del centro storico di Sperlonga, mentre il mio laboratorio è a Ventosa, frazione di Santi Cosma e Damiano, da dove tanti anni fa mio nonno con mio padre si sono spostati verso il mare per far conoscere il loro manufatti di strame e con impagliatura anche di sedie.

Per i nostri lavori non utilizziamo solo lo strame ma diversi tipi di paglia, dalla corda di riso a paglie più pregiate come la paglia di mais. Abbiamo anche cappelli maschili e femminili, in diverse tipi di paglia e cotone lavorati completamente in Italia. Tutti i nostri articoli, sono personalizzabili con delle scritte o disegni ricamati. Il nostro punto vendita si trova nel centro storico di Sperlonga (LT).

Il vostro è un lavoro che dura da molti anni, non è vero?

Il primo giugno del 2021 abbiamo festeggiato il compleanno. 42 anni e sentirli veramente tutti, una lunga avventura cominciata nel 1979 dai mie genitori per continuare ciò che i miei nonni avevano intrapreso già nel dopoguerra. 42 anni di presenza a Sperlonga dove siamo cresciuti”. 42 anni di emozioni!!!! Ci sarebbe tanto da dire e da raccontare.

Vogliamo invece che l’attenzione vada, ora, alle nostre immense novità per l’estate 2023. L’olfatto è forse tra i cinque sensi quello più primitivo e preminente. Attraverso l’olfatto le persone che entrano nel mio negozio portano via con loro l’odore della “stramma” attraverso un oggetto, portano via un’emozione. Quando entrano nel mio negozio esclamano: c’e’ il profumo della paglia. E viaggiano attraverso di esso.

L’olfatto in qualche modo ci ricorderà qualcosa che sia un concetto astratto o reale, qualcosa che evoca, basato su sensazioni, su ricordi.Non c’è nulla che vale più della memoria.

Cosa vuol dire e rappresentare il tuo StrammAmare?

Vuole rappresentare un passaggio, una continuità di un mestiere, di un’artigianato. StrammAmare è un’emozione, attraverso la quale vogliamo rievocare un passato, unito al presente e promuovere il futuro con ciò che ancora può dare questo artigianato.

StrammAmare sono mesi, anni di ricerca, di confronti e di studi, per regalare, per omaggiare , Sperlonga e la Riviera d’Ulisse e Ventosa da dove tutto ha avuto inizio. La “stramma” attraverso il suo profumo diventa così ambasciatrice di un territorio.

StrammAmare non nasce per soddisfare un mercato, ma nasce per continuare un artigianato, nasce per raccontare la mia storia e quella della mia famiglia, nasce per dimostrare alle nuove generazioni che con l’innovazione anche un filo d’erba, può fare la differenza.StrammAmare è il mio profumo di stramma, benvenuti nel mio mondo. StrammaAmare, l’essenza di strame della riviera di Ulisse.

Samulela è un fiume inarrestabile. Noi ci proviamo, ma lei insiste per rivolgere “un caloroso grazie alle colonne portanti Pasquale Casale (mio padre), Maria Civita Gandolfo (mia madre), e il mio grande capo Mauricio Rubio (mio marito ). Un grazie a Sperlonga per aver sempre accolto e apprezzato il nostro “ Artigianato”, parte integrante della cultura locale “.

