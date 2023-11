Street Choir Festival: Tre mondi dedicati a Telethon

Palinsesto completato per la IV edizione del Roma TorSapienza Street Choir Festival, del 16 e 17 dicembre prossimi. Nel quartiere est della capitale è già clima di festa, spinta anche da questo importante progetto dell’Organizzazione di Volontariato TS Idee realizzato in collaborazione con Chorus Inside Federazione Cori Lazio, e riconosciuto “Evento Telethon Città di Roma 2023”.

Non una rassegna, ne un concorso, bensì un racconto sull’arte corale con i suoi principi e valori espressi, rappresentata sul palco del festival nei suoi tre macro mondi: quello scolastico-giovanile, quello adulto-amatoriale, e l’ultimo dove passione e talento si traducono in professione.

In questo senso la direzione artistica del festival, curata dal M° Luigi Ferrante e dal M° Daniele Murra, ha trasformato il palinsesto in un contenitore di storie, offerte al pubblico attraverso tre concerti live; Emozionanti rappresentazioni canore del panorama didattico e amatoriale; Contaminazioni di valori sul dono e l’inclusività. Un caleidoscopio artistico presentato dalla conduttrice televisiva Maria Chiara Cimini.

Con questo stesso scopo, oltre alla partnership con la Fondazione Telethon alla quale sarà dedicato il festival, il Concerto di Natale di domenica 17 dicembre sarà uno dei momenti forti della kermesse, molto atteso, in cui assisteremo alla performance della BIO Blind Inclusive Orchestra, prima al mondo ad accogliere musicisti ciechi e ipovedenti, diretta dal M° Alfredo Santoloci e accompagnata dal Coro Polifonico ARS-NOVA : Cori di Valentina Rivis Beato Angelico alla Minerva. Eseguiranno brani Pop, Jazz, Gospel e natalizi.

Con oltre 40 coristi, sabato 16 dicembre arriva il primo gruppo ospite i 7 Hills Gospel Choir diretti dal M° Gianluca Buratti. Ascolteremo brani come Amazing Grace, I Will Follow Him o l’immancabile Oh, Happy Day, una scaletta di brani di sicuro impatto, eseguiti dal coro totalmente a cappella o con l’accompagnamento di strumenti e band musicale.

Sempre domenica 17 dicembre, stavolta di pomeriggio, lo straordinario Live Concert dei Cantiqua Ensemble. Un ottetto diretto dal M° Blanca Asturiano, l’organico si distingue per alta formazione ed esperienza corale e solistica sia in Italia che all’estero. L’ensemble si esibisce in chiese, teatri e sale da concerto, spaziando dalla musica antica e il canto gregoriano alla musica popolare e contemporanea.

Una delle novità di quest’anno sarà la Special Sigla del festival cantata dal trio inedito Mirco Bartoli, Nello Daniel Cipriano ed Emiliano Rizzi, già vincitori questa estate della Corrida, in occasione della 4a edizione di Risate in Ballo Show. Tre magnifiche voci, insieme per questa importante occasione.

Crescono i gruppi corali in rappresentanza del mondo della scuola. Dopo solo tre edizioni, grazie al festival, nascono e si strutturano nel quartiere due cori scolastici. In questa edizione quindi saranno ben sette le piccole corali: Il Piccolo Coro dell’Istituto Comprensivo Piazza De Cupis; il Coro dei 102; la Schola Cantorum Salvo D’Acquisto; Milleunavoce Musical International Academy; Coro Musicability Pontelinari Scuoladimusica ; Piccolo Coro Istituto Nostra Signora della Neve e il Piccolo Coro Kol Rinà – VOCI DI GIOIA.

Stesso numero di presenze per il mondo dei cori polifonici amatoriali formati da adulti e sono: Note controvento, Coro Naima, CPS Sirius, John Coltrane Choir, ACR Chorus, Coro New Melody, Kol Rinà M&P.

Insomma, due intensi giorni canori da vivere insieme agli amici della Fondazione Telethon, e aprire così la porta alla magica atmosfera del Natale.

Ecco il programma:

SABATO 16 DICEMBRE ORE 16.00

Special Sigla Mirco Bartoli – Nello Daniel Cipriano – Emiliano Rizzi

Coro dei 102

Piccolo Coro I.C. Piazza De Cupis

Schola Cantorum Salvo D”Acquisto

Notecontrovento

Coro Naima

CPS Sirius

7HILLS GOSP L CHOIR Live Concert

DOMENICA 17 DICEMBRE ORE 11.00

CONCERTO DI NATALE

BLIND INCLUSIVE ORCHESTRA &

CORO POLIFONICO BEATO ANGELICO ALLA MINERVA

DOMENICA 17 DICEMBRE ORE 16.00

Piccolo Coro Kol Rinà

Kol Rinà M&P

New Melody

Coro Musicability

Piccolo Coro Ist. Nostra Signora della Neve

ACR Chorus

John Coltrane Choir

Milleunavoce – Musical International Academy

CANTIQUA ENSEMBLE Live Concert

Presenta: Maria Chiara Cimini

Ingresso libero