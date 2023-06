Strepitoso 24 giugno 2023 per la Festa di quartiere Rebibbia-Ponte Mammolo 2023

Ecco gli ospiti di Che Serata! il 24 giugno 2023 per la Festa di quartiere Rebibbia-Ponte Mammolo 2023

La serata sarà aperta alle 21 dal reading teatrale “Detenuti a cielo aperto” scritto da Paola Francesca Iozzi.Interpretato da Caterina Guzzanti e Alessandro Tiberi e Live Painting di ZeroCalcare



dalle 22 ospiti speciali della serata VINICIO CAPOSSELA con Sandro Bonvissuto nel loro dialogo “intorno al carcere”

Infine si balla tutta la notte con Los3saltos, per finire in bellezza !



Qui una serie di info logistiche:

La festa si svolge dentro a un parco frequentato ogni giorno dagli abitanti del quartiere. Il pubblico è invitato a rispettare l’ambiente in cui si trova e a cercare di lasciarlo più pulito di come lo si è trovato!

La metropolitana più vicina (linea B Rebibbia) sarà aperta fino all’1:30. Dal luogo dell’evento sono 5 minuti a piedi.

Nei pressi del Parco Cicogna sono presenti diversi parcheggi per automobili: via Furio Cicogna, piazzale incrocio via Galbani/via Ciciliano, piazzale fronte Istituto Palombini in via Giovanni Palombini. Nella zona sono presenti tanti altri piccoli e grandi punti dove poter parcheggiare la propria auto in sicurezza.