Studio all’estero: open day WEP sabato 27 maggio a Prati

Lo studio all’estero e senza dubbio un’esperienza utile e molto formativa, per approfondire questa opportunità WEP, un’organizzazione leader nel settore degli scambi culturali e linguistici nel mondo, sabato 27 maggio 2023 organizza una giornata di Open Day in quattro città italiane.

A Roma l’Open Day Wep si terrà in via Ennio Quirino Visconti 20,nel quartiere Prati, dalle 10:30 alle 15:00.

L’evento, ad accesso gratuito per studenti e genitori, darà la possibilità di scoprire in particolare il programma scolastico all’estero e vedrà protagonisti i WEP Buddies, giovani che hanno partecipato ai programmi di studio all’estero WEP.

Per chi si iscriverà nel corso dell’Open Day, ad un programma scolastico con partenza negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 sarà possibile accedere a particolari offerte:

Un’ottima occasione per gli studenti delle scuole superiori e le loro famiglie per scoprire la meta preferita per un semestre o un anno scolastico in un paese straniero, ampliando la formazione scolastica con un’esperienza unica e formativa.