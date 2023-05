Studio all’estero: WEP Challenge il 13 maggio a Casal Bertone

Un trimestre, un semestre o un intero anno di studio all’estero è l’avventura scelta dalle ragazze e dai ragazzi che partiranno con l’High School Program promosso da WEP, un’organizzazione leader nel settore degli scambi culturali e linguistici nel mondo.

L’Hig School Program permette agli studenti della quarta superiore di frequentare una scuola in un altro paese, ospitati da una famiglia locale.

Per prepararsi al meglio a questa esperienza, 1400 studenti di 12 città italiane, in partenza per un soggiorno scolastico all’estero con WEP, si incontreranno sabato 13 maggio 2023 a Torino, Milano, Varese, Venezia Mestre, Trento, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Bari, Catania e Cagliari, per partecipare ad un “WEP Challenge” dedicato alla mobilità internazionale.

A Roma l’incontro si svolgerà presso il Monk, in via Giuseppe Mirri 35, nel quartiere Casal Bertone/Portonaccio sabato 13 maggio dalle 10:00 alle 17:00.

Il “WEP Challenge” è una parte del programma di orientamento WEP, il percorso di formazione pre-partenza per i ragazzi che aderiranno allo scambio culturale nei due prossimi semestri.

Il percorso si compone anche di un WEP Campus, una piattaforma di e-learning delineata in un percorso a tappe che permette di affrontare al meglio ogni aspetto dell’esperienza che si apprestano a vivere.