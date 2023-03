Successo dell’evento TuliDay a Valmontone

Si è chiuso con un enorme successo l’evento TuliDay organizzato a Valmontone Outlet ieri, domenica 12 marzo.

Già dalle 9.00, all’apertura dei cancelli, erano molti i visitatori in fila per accedere alla zona dedicata ai tulipani.

L’evento esclusivo organizzato per anticipare l’apertura del TuliPark 2023 di Roma, ha contribuito a portare all’Outlet +60% di visitatori rispetto ad una normale domenica, complice anche il clima che ha regalato giornata meravigliosa e la possibilità di ricevere in omaggio un tulipano – 6mila quelli consegnati – e approfittare per acquistare ad un prezzo speciale i biglietti per il TuliPark oltre a scoprire tutte le varietà di questo fiore.