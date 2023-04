Sarà in scena al Teatro Anfitrione, in Via di S. Saba, 24, dall’11 al 14 e dal 18 al 21 maggio 2023 la commedia Tacchi a spillo per papà di Valentino Fanelli.

Una casa normale, problemi di tutti i giorni… gestione della casa, lavoro, bollette, tasse, debiti… insomma una famiglia normale: padre, madre, due figli. Anzi no: due madri, due figli… che confusione! No! Sono un padre e una madre di famiglia che combattono con la vita di tutti i giorni! Con parenti e vicini invadenti, truffe e chiunque altro che bussa a chiedere soldi! Un giro continuo di personaggi comici e strampalati, scambi di persona e equivoci esilaranti! Finalmente la psicoterapia risolverà tutto ricostruendo l’idillio familiare e un lascito inatteso farà felici tutti! Il dono più prezioso? Regalare risate! E qui ce ne saranno tante da elargire al pubblico.