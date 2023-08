Temperature record a Roma, come difendersi dal caldo

Tornano temperature da bollino rosso in città: massima allerta per le ondate di calore da parte della Protezione civile capitolina che continua a diffondere consigli utili per proteggersi dal caldo torrido.

Nel video realizzato a tutela della popolazione, cittadini e turisti potranno trovare informazioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche a rischio che stanno andando avanti per più giorni consecutivi.

In collaborazione con Acea, la Protezione civile segnala inoltre la App gratuita Waidy WOW, un valido aiuto per trovare fonti gratuite di approvvigionamento d’acqua . Ecco il video .

“Il consiglio principale resta: ‘Non uscire nelle ore più calde’ – spiega il capo della Protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano –L’autoprotezione è anche idratazione ma non solo“.

Qui gli aggiornamenti sui bollettini meteo.