Tentare la coesistenza a livello mondiale, a cura del prof. Antonio Saccà

Martedì, 23 aprile 2024, alle ore 17.15, presso l’A.P.S. Filippo Meda, in via Filippo Meda 147 (Presidente Migliore Nicola), ventitreesima lezione del corso di “Sociologia e Filosofia”, a cura del prof. Antonio Saccà.

Argomento della lezione: Il mondo ormai è stretto in rapporti così necessari e complessi che tentare di lacerarli susciterebbe una crisi per tutti o per gran parte del mondo. Con sviluppi drammatici. Bisogna tentare la coesistenza.

L’immagine è tratta da internet

