Terrore a Ostiense: esplode un colpo di pistola a salve da un palazzo occupato

Oggi, giovedì 17 ottobre, intorno alle 14:30, la zona degli ex mercati generali a Roma è stata teatro di un episodio di grande paura e tensione. Un colpo di pistola a salve è stato esploso dal tetto di una palazzina occupata, creando momenti di terrore in una zona affollata da passanti e veicoli.

L’autore del gesto è un senza fissa dimora che da tempo occupa abusivamente un edificio in disuso in via dei Magazzini Generali. Secondo le ricostruzioni, l’uomo, al vedere alcuni operai giungere sul posto per effettuare lavori di ristrutturazione, ha temuto che fossero lì per sfrattarlo. Già in passato, infatti, era stato oggetto di tentativi di sgombero, anche da parte della Chiesa, proprietaria dell’immobile.

In preda all’agitazione e al timore di perdere il suo rifugio, il clochard ha reagito in modo impulsivo, esplodendo accidentalmente un colpo di pistola a salve. Il bossolo, recuperato dai carabinieri intervenuti sul posto, ha confermato la natura dell’arma utilizzata, dissipando i timori di una situazione più grave.

Immediato l’intervento dei Carabinieri: arrivate alcune pattuglie della Compagnia Eur e del Nucleo Radiomobile, i militari hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare l’uomo, il quale è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle autorità.

Nonostante il clima di paura creato dallo sparo, i carabinieri hanno rassicurato i cittadini che la situazione è sotto controllo e che non ci sono state minacce dirette né conseguenze per le persone presenti.

