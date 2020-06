Tevere, pesci morti, sopralluogo Ecoitaliasolidale conferma moria”

“Da ieri mattina come Ecoitaliasolidale abbiamo denunciato una enorme moria di pesci che vengono trasportati dal Tevere sino al mare. La nostra denuncia, come quella di altre Associazioni e di numerosi cittadini e soprattutto ciclisti che percorrevano la ciclabile potendo

osservare questo scempio ambientale, sono giunte sino alle Istituzioni che hanno garantito pubblicamente una serie di interventi. Sta di fatto però che dal nostro sopralluogo avvenuto questa mattina, i pesci proseguono a morire e vengono trascinati dalla corrente verso

il mare.

E’ quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale che ha effettuato oggi il sopralluogo all’altezza del Ponte della Scienza.

“Ieri mattina appena abbiamo avuto la notizia abbiamo immediatamente pubblicamente chiesto alle Istituzioni preposte ai controlli di accertare le cause della moria dei pesci, l’eventuale motivo di inquinamento e quale effetto negativo potrà avere sino al mare.

Sta di fatto -prosegue Benvenuti- che dopo un giorno intero la situazione è analoga, risposte non ce ne sono, i pesci continuano a morire, trascinati dalla corrente o rimangono ai bordi del fiume. Oltre ai controlli è necessario immediatamente bonificare le rive del fiume, porre delle barriere per impedire lo sversamento in mare, comprendere le cause e la a natura dell’avvelenamento, accertare il grado di inquinamento prodotto a tutela della salute pubblica, della vita dei pesci, della difesa del fiume e della biodiversità della Capitale. Interventi immediati – conclude Benvenuti – perché già si è perso tempo prezioso e non vorremmo che la situazione possa ancora di più aggravarsi nelle prossime ore”.